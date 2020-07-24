Алтайский край бьет свой рекорд по смертности при коронавирусе

24 июля Алтайский край обновил собственный рекорд по числу умерших людей за прошедшие сутки, у которых была коронавирусная инфекция. В больницах региона скончались девять человек.
Прирост смертности можно наблюдать, сопоставив данные по числу умерших пациентов ковидных госпиталей за неделю.
Так, с 18 по 24 июля, согласно официальным данным оперативного штаба в Алтайском крае умерли 32 человека с положительными анализами на COVID-19. Неделей ранее этот показатель составлял 28.
Как ранее писал amic.ru, 24 июля появилась информация о вспышке коронавируса в Пещерском психоневрологическом интернате, расположенном в Залесовском районе. Заболели 19 сотрудников учреждения.
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