Толстая назвала Собчак "бессовестной пиявкой"

Писательница Татьяна Толстая стала гостьей шоу SRSLY на YouTube во время которого раскритиковала профессиональные навыки Ксении Собчак и назвала ее бессовестной пиявкой.
По словам Толстой, ведущая обладает талантом превращать все вокруг себя в фарс. Она упомянула, как Ксения баллотировалась в президенты и была замужем за актером Максимом Виторганом, который "никому даром был как муж не нужен". Однако писательница с иронией отметила, что ценит ее профессиональные качества.
"В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот копыта не откинет. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится" — заявила писательница.
Толстая добавила, что Собчак не волнуется по поводу того, что человек должен проявлять сочувствие к собеседнику и понимать, когда говорит неуместные вещи. Ведущая же чувствует себя уверенной только тогда, когда ее собеседник слаб.
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