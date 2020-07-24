Кабмин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии, смогут вернуть деньги или перенести поездку до конца 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Воспользоваться услугой смогут граждане, которые до 31 марта текущего года частично или полностью оплатили поездки. "Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, местонахождение гостиницы и её категория, питание", — отметили в кабмине.
Кроме того, туристы не должны будут ничего доплачивать, если стоимость тура увеличится. Если же человек откажется от переноса поездки, то туроператор должен вернуть ему деньги до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут доступны в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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