Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от бессонницы. При появлении проблем с засыпанием специалист советует съесть перед сном сладкое.
"Если вы не можете заснуть – съешьте конфетку. Любую!" – написал доктор в своем Telegram-канале.
Специалист отметил, что такой метод борьбы с бессонницей часто помогает даже тем, кто не любит сладкое.
Ранее Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине. Эксперт рекомендовал выбрать кровать с жестким матрасом, сбросить лишний вес и почаще заниматься гимнастикой. А вот прибегать к хирургическому вмешательству при таком виде недомогания бессмысленно, предупредил медик.
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