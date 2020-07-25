Ученые разработали препарат для предотвращения сердечного приступа

Австралийские ученые создали лекарство, которое предотвращает сердечный приступ. Об этом сообщает научное издание Science Translational Medicine.
Перед этим исследователи проводили многочисленные опыты на мышах. Результаты показали, что тромбы перестают образоваться после того, как из организма удаляли один из ферментов – фосфоинозитид-3-киназа класса II.
Продолжив исследование, ученые нашли на срезах тромбоцитов немного измененную мембрану. Она не позволяла тромбоцитам прикрепляться друг к другу и к стенкам сосудов.
Фермент же усиливал сворачиваемость крови, из-за чего в конечном итоге и случался инфаркт. Чтобы это предотвратить, ученые разработали препарат для ингибирования этого самого фермента.
Комментарии
Ну хотя бы не аспирин