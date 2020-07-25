Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума

Центробанк России снизил ключевую ставку с 4,5% до 4,25%, что является минимумом за весь постсоветский период. Такое решение обусловлено низкой инфляцией, пишет RT.
"После снижения в мае – июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году", – говорится в сообщении банка.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что на ближайшем заседании ЦБ может еще раз снизить ключевую ставку.
Комментарии
только жадные банки не снижают проценты.... центробанк снизил ставку для банков, а не для обычных людей! банки все никак нажраться не могут....
Ну теперь здравствуй долларий по 80р.
Эльвира Набиуллина не исключает, что на ближайшем заседании ЦБ может еще раз снизить ключевую ставку.
Все понятно.
Борцун с инфляцией победил
11:24
На кладбище тоже нет инфляции.