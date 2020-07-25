В России предложили способ остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе на рост цен на бензин и предложил способы решения проблемы. Об этом сообщает РБК.
Среди причин удорожания сырья в топливном союзе отметили то, что спрос на бензин и дизель растет быстрее их производства, а маленькие независимые АЗС вынуждены ставить цену на топливо выше, чем у крупных сетевых конкурентов, чтобы не уйти с рынка.
В союзе попросили ФАС содействовать увеличению производства и поставок топлива по всем каналам сбыта, усилить контроль за нормативами продаж бензина и дизеля, поспособствовать отмене запрета на импорт дешевого сырья из-за рубежа или ограничить рост цен на топливо в мелком опте.
Комментарии
Себестоимость одного барреля нефти 4 доллара.
ИИСечин
"Среди причин удорожания сырья..."
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Основные причины - это налоговый маневр путиноидов., акцизные и налоговые сбрры, составляющие более половины стоимости топлива.
Залил в бак на 2 тыс. - больше тысячи ушло государству. Смешная ФАС.
Апетиты сечина и остальных прихлебаев ---вот реальная причина
А вождь этих прихлебателей как бы не причём!.
Способствовать, усилить, ограничить, содействовать.
Бред какой-то.