В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия

В Республике Алтай водитель без прав за рулем внедорожника совершил наезд на 30-летнюю женщину. Сотрудники полиции нашли автомобилиста.
"24 июля около 18:00 в Чемальском районе, около дома № 83 по ул. Советская села Элекмонар, 33-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, допустил наезд на пешехода. 30-летняя жительница Красноярского края шла по обочине дороги в попутном направлении", – рассказали в республиканском МВД.
С различными травмами женщину доставили в медицинское учреждение, а водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции установили его местоположение и выяснили, что за руль водитель сел без прав.
В отношении виновника возбудили два административных дела.
Комментарии
Нет чтобы сразу в психушку отправить..