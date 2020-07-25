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Российская блогерка выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров

, ИА "Амител"
Содержание эпатажного самовлюбленного инфлюенсера обойдется примерно в 70 тысяч в месяц
Фото со страницы Таниты во Вконтакте

Фото со страницы Таниты во Вконтакте

Блогер Танита Чочиева на своей странице во "Вконтакте" написала, сколько денег должен иметь потенциальный ухажер, чтобы вступить в отношения с ней. Пост вызвал неоднозначную реакцию общественности.

Исходя из списка, на косметические процедуры девушка тратит около 36 тысяч рублей в месяц. Еще 35 тысяч ей необходимо на покупки и еду, а также раз в пол года девушка требует оплачивать ей  ботокс для губ, ботокс против морщин, ботокс для волос, новый iPhone, золотые украшения и отдых за границей или в России.

В комментариях ее пост вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые девушки согласились с тем, что их содержание стоит больших денег, другие осудили блогерку за меркантильность.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.07.2020 18:48
Енот

А что взамен?

25.07.2020 18:49
- гость -

Подешевело. Раньше дороже было.

25.07.2020 18:53
- гость -

ВАФЛЮ ЕЙ )))

25.07.2020 18:55
- гость -

А мы с Калибром сговорились со следующего месяца перечислять мощному политику Навальному по 900 рублей каждый.

25.07.2020 18:59
гостю

Калибр уже призадумался: а не перенаправить ли воздушные деньги на ботокс сетевой красавице?

25.07.2020 19:12
- гость -

С красавицами он отборолся.Все его усилия направлены на борьбу с ненавистным режимом.

25.07.2020 19:51
- гость -

А где тут отношения? Профурсетка, не более.

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