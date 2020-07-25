Российская блогерка выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров

Блогер Танита Чочиева на своей странице во "Вконтакте" написала, сколько денег должен иметь потенциальный ухажер, чтобы вступить в отношения с ней. Пост вызвал неоднозначную реакцию общественности.
Исходя из списка, на косметические процедуры девушка тратит около 36 тысяч рублей в месяц. Еще 35 тысяч ей необходимо на покупки и еду, а также раз в пол года девушка требует оплачивать ей ботокс для губ, ботокс против морщин, ботокс для волос, новый iPhone, золотые украшения и отдых за границей или в России.
В комментариях ее пост вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые девушки согласились с тем, что их содержание стоит больших денег, другие осудили блогерку за меркантильность.
Комментарии
А что взамен?
Подешевело. Раньше дороже было.
ВАФЛЮ ЕЙ )))
А мы с Калибром сговорились со следующего месяца перечислять мощному политику Навальному по 900 рублей каждый.
Калибр уже призадумался: а не перенаправить ли воздушные деньги на ботокс сетевой красавице?
С красавицами он отборолся.Все его усилия направлены на борьбу с ненавистным режимом.
А где тут отношения? Профурсетка, не более.