Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские

Видеоблогер и певица Клава Кока рассказала о том, что в день рождения в Москве ее задержали сотрудники полиции. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram 23 июля.
"У нас сейчас Клава Кока едет в отделение в свой собственный день рождения… Все норм. Хорошо, что они любят трек "Покинула чат", – написала она.
О причинах задержания блогер рассказывать не стала. Отметила только, что это произошло 23 июля в день ее рождения. На опубликованном в Сети ролике видно, что девушка находится на крыше здания в окружении сотрудников полиции, которые, судя по всему, впоследствии и доставили ее в отделение.
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