В Республике Алтай работают сезонные спасательные посты

В целях безопасности туристов в Республике Алтай организована работа двух сезонных спасательных постов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Первый пост расположен в районе горы Белуха у озера Ак-Кем. Здесь дежурит сводный отряд спасателей республиканского и федерального поисково-спасательных отрядов Республики Алтай. Специалисты оснащены альпинистским, аварийно-спасательным оборудованием, осуществляют плановые радиальные выходы по маршрутам и находятся в готовности к оказанию помощи туристам.
Второй пост расположен в районе Чулышманской долины.
"На реке Катунь, в районе порога Манжерокский, в целях оперативного реагирования и оказания помощи терпящим бедствие на воде туристам в выходные дни дежурят спасатели, оснащенные плавсредствами и необходимым для спасения людей снаряжением", – рассказали в МЧС.
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