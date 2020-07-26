Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет

Группа ABBA в 2021 году намеревается выпустить пять новых песен, пишут СМИ со ссылкой на участника группы Бьорна Ульвеуса. Две композиции записаны в 2018 году, но их выпуск все время откладывался.
"Они записали пять новых песен, которые должны были увидеть свет в конце прошлого года… Из-за технических сложностей и пандемии все затянулось. Но он пообещал мне, что новые песни группы ABBA будут выпущены в 2021 году", – рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, который связался с Ульвеусом.
На создание новых песен коллектив вдохновила работа над виртуальным туром с их 3D-голограммами.
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