Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса

Танцовщица, блогер и комик Екатерина Варнава на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она предстала полностью обнаженной, прикрывшись одеялом.
"Хаааааай", – написала она под фото, которое по неизвестной причине удалила примерно через 40 минут после публикации.
За то время, пока снимок был на странице, он успел набрать больше 25 тысяч лайков и огромное количество восторженных отзывов: "Как же шикарно!", "Божественно хороша!", "Жги, Катя", "Просто космос", "Вай, мама. Кто это?" – цитирует комментаторов "МК".
Ранее Екатерина размещала на своей странице фото в пикантном платье-сеточке.
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