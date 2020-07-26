В Алтайском крае мужчина избил замком пенсионерку и ограбил ее

В селе Косиха полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения с применением насилия, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По информации ведомства, накануне злоумышленник зашел на усадьбу одинокой 81-летней женщины и постучал. Когда хозяйка открыла дверь, мужчина взял находившийся на веранде навесной замок и нанес им несколько ударов по ее лицу, требуя деньги во время расправы.
Потерпевшая достала из шкафа сумку, в которой находилось около пяти тысяч рублей, и кинула ее на пол. Когда нежеланный гость отвлекся на добычу, женщина в этот момент забежала в дом. Мужчина же забрал деньги, снял окровавленную футболку, надел лежавшую на веранде мужскую куртку и скрылся.
В тот же вечер полицейские задержали подозреваемого в доме его родственников, которые живут неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Комментарии
Начинал с голубей, наверное?