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Новости

В Алтайском крае мужчина избил замком пенсионерку и ограбил ее

, ИА "Амител"
Добычей злоумышленника стали пять тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В селе Косиха полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения с применением насилия, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, накануне злоумышленник зашел на усадьбу одинокой 81-летней женщины и постучал. Когда хозяйка открыла дверь, мужчина взял находившийся на веранде навесной замок и нанес им несколько ударов по ее лицу, требуя деньги во время расправы.

Потерпевшая достала из шкафа сумку, в которой находилось около пяти тысяч рублей, и кинула ее на пол. Когда нежеланный гость отвлекся на добычу, женщина в этот момент забежала в дом. Мужчина же забрал деньги, снял окровавленную футболку, надел лежавшую на веранде мужскую куртку и скрылся.

В тот же вечер полицейские задержали подозреваемого в доме его родственников, которые живут неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.07.2020 16:58
- гость -

Начинал с голубей, наверное?

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