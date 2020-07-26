Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19

Алтайский край занял десятое место среди российских регионов по суточному приросту зараженных коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего за прошедшие сутки в России выявили 5 765 новых случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве – 683 человека, Свердловской области – 241, Ханты-Мансийском АО – 192, Нижегородской области – 177, а также в Санкт-Петербурге и Красноярском крае – по 175.
За весь период в России коронавирусом заболели 812 485 человек. Выздоровели 600 250 пациентов, 3 110 из которых – за последние сутки.
Также зафиксировали 77 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее число смертей в стране составило 13 269.
Комментарии
По всей стране небольшой спад. С 6000 тыс ежедневных инфицированных ушли на 5000.
В Москве уже почти месяц стабильно 600 с лишним. Рано они всё разрешили.
Ну сиди в своей пещере ,жди пока ноль не будет.Но так как вирус теперь навсегда-сиди вечно
26.07.2020 16:31
- гость -
Я как раз не сижу, в отличие от тебя, пархатого. Почти постоянно катаюсь на дачу.