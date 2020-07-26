Фотограф сделал эффектные снимки мощной грозы в Бийске

Алтайский фотограф Егор Пономарев сделал красивые снимки сильной грозы, которая разыгралась в наукограде. Их он продемонстрировал на своем аккаунте в Instagram.
Он сделал 98 снимков грозового неба над Бийском, из которых посчитал достаточно эффектными для публикации только восемь.
Все они сделаны с одной точки на возвышенности, но благодаря молниям каждый из них значительно отличается от остальных.
Некоторые их кадров подверглись обработке, благодаря чему изменилась натуральная цветность. Например, одно из фото полностью черно-белое.
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