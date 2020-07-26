Пьяный водитель без прав протаранил опору ЛЭП в Горном Алтае

Водитель автомобиля УАЗ-22069-04 протаранил опору линии электропередач в Усть-Коксинском районе.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, ДТП произошло ранним утром 24 июля в селе Черный-Ануй на улице Шуклина. Водитель получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
"В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль с признаками алкогольного опьянения и не имея права управления, — уточнили в полиции. — В медицинском учреждении у него взят анализ крови на алкоголь".
Против водителя возбудили административное дело по факту управления транспортом в состоянии опьянения без водительских прав. Ему грозит до 15 суток ареста либо до 30 тысяч рублей штрафа.
Комментарии