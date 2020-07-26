Тиньков показал на видео, как ему пересаживают костный мозг

Российский предприниматель Олег Тиньков в своем аккаунте в Instagram продемонстрировал, как ему пересаживают костный мозг. Он подчеркнул, что ничего страшного в этой процедуре нет.
"Это видео показывает, как проходит пересадка костного мозга – процедура, через которую я лично прошел в начале месяца и которая спасает мне жизнь, – написал Тиньков. – Это действительно просто – обычное вливание крови. Череп не разрезают – это головной мозг, и пункцию в позвоночник тоже – это спинной".
По его словам, он совместно с женой принял решение о создании фонда помощи больным лейкемией людям. Он должен начать работу в 2021 году.
Напомним, о тяжелой болезни Олега Тинькова стало известно в марте 2020 года. Тогда он отметил, что лейкемия никак не отражается на его бизнесе, так как он уже несколько лет не принимает участия в "операционной деятельности". Незадолго до этого Минюст США предъявил предпринимателю обвинение в подаче ложных налоговых сведений.
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