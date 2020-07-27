Барнаульцы пожаловались на дождь внутри автобуса. Видео

Горожанка попала под "душ" в барнаульском автобусе. Об этом она рассказала в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", сопроводив объяснение видеозаписью.
"Села я тут в автобус, а кондуктор говорит: "зонт открывай", – утверждает местная жительница.
По ее словам, соответствующие условия проезда в автобусе маршрута № 104, который следует по Змеиногорскому тракту в поселок Бельмесево от площади Спартака.
Как ранее писал amic.ru, 26 июля в Барнауле прошел сильный дождь. На некоторых улицах образовались глубокие лужи. Так, вода покрыла всю проезжую часть на участке улицы Молодежной рядом с переулком Ядринцева.
Комментарии
Вчера проезжая по улице 1905 года видел демонстрацию жителей Советской 10. Им крышу разобрали и дожди пошли. Видимо потонули верхние этажи.
Вот это новость, а вы про автобусы ))))
Счаз начнется старая песня про поднятие цены за проезд, потому что надо обновить парк автобусов и поднять ЗП водилам и кондукторам.