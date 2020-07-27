Гастроэнтеролог назвал признак приближения рака кишечника

Узнать о приближении рака кишечника можно, если своевременно пройти процедуру колоноскопии, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.
По его словам, обследование рекомендуется пройти после 45-50 лет, так как это наиболее распространенный возраст появления заболевания.
"Рак на пустом месте не возникает никогда. Это всегда путь длительных перестроек, длительный воспалительный процесс, когда меняются клетки и появляются злокачественные клетки, – констатировал Бородин. – С точки зрения рака толстой кишки здесь совершенно четко понятно: структура предракового заболевания – полипы".
Особенно внимательными к своему организму следует быть тем, у кого есть родственники с онкологическим заболеванием толстой кишки.
Таким людям специалист рекомендовал пройти колоноскопию на 5-10 лет раньше возраста, в котором выявили тяжелое заболевание у родственника.
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