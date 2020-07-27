Полина Гагарина назвала пять продуктов, которые помогают ей худеть

Российская исполнительница Полина Гагарина в интервью каналу "А поговорить?" рассказала о продуктах, которые помогли ей похудеть. Раньше певица весила около 80 килограммов и очень комплексовала по этому поводу.
Один из основных продуктов – чистая вода без газов, которую Гагарина употребляет каждый раз перед приемом пищи, что помогает притупить чувство голода. Также в ее рационе постоянно находится овощной салат, бурый рис и морепродукты. В комплексе все эти блюда дают необходимые углеводы, белки и витамины.
Пятый продукт, который назвала Гагарина, – яблоки, при помощи которых певица устраивает разгрузочные дни.
Комментарии
1. Бабки
2. Денежки
3. Наличка
4. Бабулесы
5. БАБЛО
хорошей недели всем! xD
27.07.2020 09:24
Dim
Да бросьте. На все эти продукты большие деньги не нужны. У меня вместо морепродуктов куриная грудка. Остальное все тоже самое. Я бы даже сказала, мне помогло похудеть отсутствие денег.
Была беднее была жирная, Разбогатела похудела.
Где это дешевые морепродукты, кроме морской капусты?
Я про мясо....?
Желтые от старости, минтай и путасу, прошу не предлагать....
Креветки, мидии, сёмга...это уже пипец по цене...
Средний класс со своей 20кой в месяц уже не тянет
замените креветки на кальмара, навагу , мойву в конце концов
семгу на кету, гораздо полезнее дикий лосось, чем выращенная на корме семга
овощи, макароны из твердых сортов.
вода льется,
яблоки в доступе, а у нас сейчас, дыни)) какие дыни))
ешьте и стройнейте!!
а секс, чуть не забыла. вот главный продукт
Да она ж чипсы горстями в рекламе жрет!
сначала жрет чипсы потом вырыгивает - стройняшка
Если честно, то она стала красоткой, но что-то все-таки она сделала с лицом, мне кажется, прежде даже разрез глаз был другой.
пелагея тоже пластику сделала