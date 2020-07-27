Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram опубликовала скриншот из переписки с одним из журналистов. Представитель СМИ спросил у Ксении, сколько должен длиться "хороший секс". По словам журналиста, американские ученые в исследовании доказали, что оптимальным считается тот половой акт, который длится от семи до 13 минут.
Собчак была удивлена вопросом, но призналась, что ей приятно, что она выглядит экспертом в этой сфере.
"Наконец-таки хоть кто-то спросил меня по моей профильной теме", – прокомментировала вопрос телеведущая.
Что касается качества полового акта, то здесь все зависит от размера, считает Собчак.
Комментарии
да, не везет собчачке с размерами...
то касается качества полового акта, то здесь все зависит от размера, считает Собчак.
все. можно точно сказать, что она точно бревно в постели.
чета этот худрук явно не обладатесь зверя в брючках, ничего не контурируется, пусть не врет.
все зависит от размера, считает Собчак.
Логичное заявление. Для лошади нужен конь.
Искала всю жизнь принца с ,как у белого коня, и нашла Богомолова.
в какую то бабкину кофту нарядилась, скоро жубы выпадут, а все туда же, титек нет
27.07.2020 10:37
- гость -
ви правда думаете, что у богомолика 23 см?
я вас умоляю
27.07.2020 10:38
- гость -
Я вообще не думаю сколько см у Богомолова. А у коня больше 23 или меньше?
И не умоляйте меня.
27.07.2020 10:38
- гость -
Мож он от пука мерял
От размера чего-вибратора?
На фото что то большой размер показывает.
27.07.2020 10:45
- гость -
и рот открыла
"здесь все зависит от размера"
есть женщины с разными пилотками, бывает пилотка узенькая, тугая, а бывает огромная и бездонная, то конечно размер очень важен, я думаю не сложно догадаться какая пилотка у собчак
Такого размера, как она показывает, не бывает
11:25
друк
Всё правильно - мелкосисечные самые отбитые, их можно всюду.
профи подтянулись)))
там где собчак училась, тут большинство преподавали
бгг
27.07.2020 11:26
гость
Это у коня такой
Озабоченные вы. Зависит от размера счета партнера. Чем больше денег, тем качественнее секс.
Вот именно для Собчак главная тема - секс. А она еще и в политику лезет.
Эх зря Ксюху президентом не избрали!!!!!
27.07.2020 12:24
- гость -
Эх зря Ксюху президентом не избрали!!!!!
конечно зря.
я голосила за нее
бгг