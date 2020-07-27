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Новости

Барнаульца осудили за экстремизм в отношении "Единой России"

, ИА "Амител"
Мужчину оштрафовали
Фото: Marina-roscha.mos.ru

Фото: Marina-roscha.mos.ru

Жителя Барнаула признали виновным в распространении экстремистских материалов. Подробности сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на городскую прокуратуру.

Ведомство в ходе мониторинга интернета установила, что мужчина в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице разместил и хранил в свободном доступе видеоролик.

Это видео ранее признали экстремистским, так как в нем содержатся высказывания, в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия".

Постановлением Железнодорожного районного суда мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Размер наказания в прокуратуре не уточняют. Экстремистские видеоматериалы из свободного доступа удалены.      

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.07.2020 10:19
- гость -

"в нем содержатся высказывания, в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия"

А если это правда, то все равно штраф плати?

27.07.2020 10:21
- гость -

хранил в свободном доступе видеоматериал, ранее признанный экстремистским, так как в нем содержатся высказывания, в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия".

Ещё несколько лет и за такое расстреливать будет?

27.07.2020 10:22
месный

Что значит негативно, а их чё кто-то ещё оценивает по другому?

27.07.2020 10:22
- гость -

Городская прокуратура в ходе мониторинга интернета

Вот на что идут наши налоги!

27.07.2020 10:25
- гость -

Всё как в вашем любимом совке.
Безсменный вождь и неприкосаемая партия. Осталось дождаться пока в магазинах пусто станет

27.07.2020 10:26
- гость -

А если это правда, то все равно штраф плати?

А какая разница правда или нет? Главное что в стране нашёлся "самый честный и неподкупный" судья который признал что-то экстремистским.

27.07.2020 10:27
- гость -

Осталось дождаться пока в магазинах пусто станет

Не дождётесь! При капитализме становится пусто не в магазинах, а в карманах.

27.07.2020 10:30
- гость -

Представьте такое в сшп:"Ваша Республиканская партия-партия жуликов и воров".
"А в вашей республиканской партии одни коррупционеры и педерасты"

27.07.2020 10:36
- гость -

27.07.2020 10:22
- гость -
Городская прокуратура в ходе мониторинга интернета

Вот на что идут наши налоги!


ога, сидят в контактике целыми днями, а по материалам отказухи приходят .

27.07.2020 10:36
- гость -

интересно, что ни член партии, то в сизо или под следствием, сами то не видят ога

27.07.2020 10:50
- гость -

"...в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия".", т.е. критиковать их нельзя?! Депутаты этой партии являются врагами народа! Они грабят своих избирателей, увеличив пенсионный возраст, водя все новые и новые поборы!

27.07.2020 11:13
Мимопроходящий

Ну хоть кто-нибудь вступится за ЕР? Нет никого? Тогда может действительно с ней что-то не так?

27.07.2020 11:15
Иsтина

За месным, гостями от 10:50, 10:27 и другими выехал катафалк наряд омона

27.07.2020 11:25
- гость -

А можно написать из какой партии был вчера задержанный депутат Всеволод Кондратьев или это экстремизм?

27.07.2020 11:31
АБОРИГЕН

Статья 29 Конституции РФ:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

27.07.2020 11:40
Eugene

27.07.2020 10:25
- гость -

Совок - это в твоем сарае. Но тебе, неучу, не понять, в каждом слове ошибка

27.07.2020 11:43
- гость -

прейскурант бы кто озвучил

27.07.2020 11:50
- гость -

А чёрт его знает из какой партии тот Кондратьев.Раньше наш Кондратьев из "Рождённой революцией" врагов народа из нагана пулял.

27.07.2020 12:01
Иsтина

АБОРИГЕН

наивный, веришь в сказки

27.07.2020 12:07
АБОРИГЕН

27.07.2020 11:40
Eugene
За что пригорело? За орфографию или за совок?

27.07.2020 12:07
- гость -

27.07.2020 11:31

27.07.2020 12:10
- гость -

Про фильм "он вам не Димон"?

27.07.2020 12:11
- гость -

Как черного кобеля не отмоешь добела, так и едросня никогда не будет партией большинства и народа. Какой же уж тут экстремизм, если это голая правда, а на отмывку идут народные деньги..

27.07.2020 12:29
- гость -

хорошая статья поступления налогов в бюджет
а то вакансии только курьеры да таксисты
что с них взять?

27.07.2020 12:39
Павсекакий

Упырь или клещ напился и отвалился, единая россия - никогда. Придумали экстремизм, чтобы людям рты позакрывать. Если они подтерлись Конституцией, как они могут заставить соблюдать законы, которые они для нас пишут?

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