Барнаульца осудили за экстремизм в отношении "Единой России"

Жителя Барнаула признали виновным в распространении экстремистских материалов. Подробности сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на городскую прокуратуру.
Ведомство в ходе мониторинга интернета установила, что мужчина в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице разместил и хранил в свободном доступе видеоролик.
Это видео ранее признали экстремистским, так как в нем содержатся высказывания, в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия".
Постановлением Железнодорожного районного суда мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Размер наказания в прокуратуре не уточняют. Экстремистские видеоматериалы из свободного доступа удалены.
Комментарии
"в нем содержатся высказывания, в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия"
А если это правда, то все равно штраф плати?
хранил в свободном доступе видеоматериал, ранее признанный экстремистским, так как в нем содержатся высказывания, в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия".
Ещё несколько лет и за такое расстреливать будет?
Что значит негативно, а их чё кто-то ещё оценивает по другому?
Городская прокуратура в ходе мониторинга интернета
Вот на что идут наши налоги!
Всё как в вашем любимом совке.
Безсменный вождь и неприкосаемая партия. Осталось дождаться пока в магазинах пусто станет
А если это правда, то все равно штраф плати?
А какая разница правда или нет? Главное что в стране нашёлся "самый честный и неподкупный" судья который признал что-то экстремистским.
Осталось дождаться пока в магазинах пусто станет
Не дождётесь! При капитализме становится пусто не в магазинах, а в карманах.
Представьте такое в сшп:"Ваша Республиканская партия-партия жуликов и воров".
"А в вашей республиканской партии одни коррупционеры и педерасты"
27.07.2020 10:22
- гость -
Городская прокуратура в ходе мониторинга интернета
Вот на что идут наши налоги!
ога, сидят в контактике целыми днями, а по материалам отказухи приходят .
интересно, что ни член партии, то в сизо или под следствием, сами то не видят ога
"...в которых негативно оцениваются члены политической партии "Единая Россия".", т.е. критиковать их нельзя?! Депутаты этой партии являются врагами народа! Они грабят своих избирателей, увеличив пенсионный возраст, водя все новые и новые поборы!
Ну хоть кто-нибудь вступится за ЕР? Нет никого? Тогда может действительно с ней что-то не так?
За месным, гостями от 10:50, 10:27 и другими выехал
катафалкнаряд омона
А можно написать из какой партии был вчера задержанный депутат Всеволод Кондратьев или это экстремизм?
Статья 29 Конституции РФ:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
27.07.2020 10:25
- гость -
Совок - это в твоем сарае. Но тебе, неучу, не понять, в каждом слове ошибка
прейскурант бы кто озвучил
А чёрт его знает из какой партии тот Кондратьев.Раньше наш Кондратьев из "Рождённой революцией" врагов народа из нагана пулял.
АБОРИГЕН
наивный, веришь в сказки
27.07.2020 11:40
Eugene
За что пригорело? За орфографию или за совок?
27.07.2020 11:31
Про фильм "он вам не Димон"?
Как черного кобеля не отмоешь добела, так и едросня никогда не будет партией большинства и народа. Какой же уж тут экстремизм, если это голая правда, а на отмывку идут народные деньги..
хорошая статья поступления налогов в бюджет
а то вакансии только курьеры да таксисты
что с них взять?
Упырь или клещ напился и отвалился, единая россия - никогда. Придумали экстремизм, чтобы людям рты позакрывать. Если они подтерлись Конституцией, как они могут заставить соблюдать законы, которые они для нас пишут?