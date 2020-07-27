Алтайский футболист стал игроком ереванского "Пюника"

Антон Кобялко стал игроком ереванского "Пюника". 34-летний нападающий подписал с 14-кратным чемпионом Армении контракт на один год.
Как уже сообщал amic.ru, последние два сезона футболист провел в составе другого ереванского клуба – "Арарата-Армении". С этой командой Кобялко стал двукратным чемпионом страны. За два года форвард сыграл за "Арарат-Армению" 65 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.
Напомним, Кобялко начал заниматься футболом в Барнауле. Затем он играл за "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), КамАЗ (Набережные Челны), "Урал" (Екатеринбург), "Оренбург", СКА (Хабаровск), "Балтику" (Калининград). С 2018-го года Кобялко выступал за "Арарат-Армению".
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