Лечебная или столовая: как правильно выбрать минеральную воду

В санаториях минеральную воду используют в оздоровительных целях: наполняют ею ванны и бассейны, а также подают в виде лечебного напитка. Один из самых известных курортов, где практикуют такую терапию, – Белокуриха. Там используют натуральную минеральную воду "Белокурихинская Восточная №2", которую можно купить в магазине и пить в любое время.
Существует несколько видов минеральной воды: лечебная, столовая и лечебно-столовая. Статус зависит от концентрации в ней минеральных солей. Так, лечебная вода с высоким содержанием химических элементов применяется только по назначению врача. А столовая и лечебно-столовая – безопасна для любого здорового человека. Например, "Белокурихинская Восточная №2" отлично утоляет жажду и подходит для ежедневного питья.
"Белокурихинскую Восточную №2" добывают в предгорьях Алтая. Она содержит небольшое количество минеральных солей – 2-3 г/дм³. Для сравнения: в столовой "минералке" их количество не превышает 1 г/дм³. При этом такая вода может избавить от изжоги или тяжести после плотного обеда и пригодится утром после праздника.
Производитель утверждает, "Белокурихинская Восточная №2" помогает при болезнях органов пищеварения, почек и эндокринной системы. Она оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие, полезна при сахарном диабете, ожирении, нарушениях солевого обмена, воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. Для терапевтического эффекта дозировку должен подобрать врач.
В Барнауле купить "Белокурихинскую Восточную №2" можно в магазинах и торговых сетях города. Для удобства ее можно заказать домой, позвонив в компанию "АкваМастер" по телефону 555-556. Воду выпускают в удобной таре объемом 1,25 л и 0,5 л.
Торгово-производственная компания "АкваМастер"
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