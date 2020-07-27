В конце прошлой недели в Новосибирске, предположительно, был задержан депутат Алтайского Заксобрания Всеволод Кондратьев. В настоящее время он может находиться в СИЗО. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, официальных комментариев не последовало ни от пресс-службы АКЗС, ни от правоохранителей.
По данным источников "Банкфакса", задержание может быть связано с деятельностью Всеволода Кондратьева во времена, когда он входил в топ-менеджмент строительной компании "СтройГАЗ". Предположительно, речь может идти о неисполнении обязательств предприятия по контрактам в Новосибирске.
Возбуждено ли уголовное дело и предъявлено ли Кондратьеву обвинение, тоже неизвестно. В пресс-службе АКЗС пока данные сведения не комментируют. Силовики на утро 27 июля также не предоставили никаких официальных комментариев.
Всеволод Кондратьев работал в "СтройГАЗе" с 2006 года, в том числе занимал посты заместителя руководителя и гендиректора компании. Однако после 2016 года он покинул "СтройГАЗ". В 2017 году алтайский арбитраж признал Кондратьева банкротом по иску московского банка "Финсервис".
Всеволод Кондратьев родился 23 декабря 1974 года в Барнауле. В 1997 году окончил АлтГТУ, получив диплом инженера-конструктора. В 1999 году окончил аспирантуру. Второе образование получил в АлтГУ по специальности "Экономика труда", защитил кандидатскую диссертацию.
Начинал карьеру слесарем-механиком на заводе "Трансмаш". В настоящее время является председателем правления Алтайской краевой общественной организации "Центр социальной помощи и благотворительной поддержки "За добрые дела".
Трижды избирался депутатом краевого парламента от "Единой России". С марта 2014 по февраль 2017 года руководил общественной приемной председателя ЕР Дмитрия Медведева в Алтайском крае.
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