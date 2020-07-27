В России могут ввести уголовную ответственность за налоговое мошенничество

В России готовится проект новой статьи в УК РФ, который предусматривает уголовную ответственность за налоговое мошенничество, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда СК РФ Елену Леоненко.
"Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано", – сказала она.
Как объяснила Леоненко, традиционно к налоговым преступлениям относятся ст. 198-199.2 и ст. 159. Как правило, подобные правонарушения связаны с незаконным возмещением НДС из бюджета, однако отсутствие единой статьи приводит к сложностям в назначении наказания.
Законопроект новой статьи разрабатывали Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Следственный комитет.
Ранее amic.ru сообщил, что лидерами по количеству налоговых правонарушений за 2019 год стали Москва и Московская область. При этом чаще всего предприниматели уходили от уплаты НДС и налога на прибыль.
Комментарии
И что изменится? Ну добавили к 159 подпунктов, от этого смысл статей поменялся что ли? Может надо работать лучше?
Никогда вы не добьётесь собираемости налогов через эту полицейщину, товарищи мытари. Снижение налоговой нагрузки единственное правильное решение.
Мамин урбанист, мамин политолог, мамин вирусолог. Теперь еще и мамин экономист. Аборигеша, ты как на своей впалой груди столько медалек размещаешь? Они же размером с хорошее блюдце.
"Могут" и "когда- нибудь" рядом идут.