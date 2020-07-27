"Рыжий" из "Иванушек" в 50 лет завел себе молодую пассию

50-летний Андрей Григорьев-Апполонов восстановился после развода и смог найти себе новую возлюбленную. О судьбе музыканта в его юбилей рассказал телеканал МУЗ ТВ.
В прошлом году Андрей развелся со своей супругой Марией, с которой у них двое совместных детей. Женщина довольно быстро снова вышла замуж, а певец долго не мог оправиться от распада семьи.
Спустя год, судя по всему, в жизни Григорьева-Апполонова все поменялось и, как рассказала его бывшая супруга, он нашел себе новую возлюбленную – брюнетку. Об этом рассказал и продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко. Он добавил, что новая девушка Андрея очень молода, ей всего 19-20 лет.
Комментарии
Молодец
Молодец, счастья ему.
Не долго такое "счастье" длится
о чем он с ней будет говорить то!?
Возможно даже, что под музыку Иванушек ее и зачали )))
27.07.2020 12:59
- гость -
завидовать плохо
новая девушка Андрея очень молода, ей всего 19-20 лет.
пррраститутка
27.07.2020 13:03
- гость - Завидовать?! Вы правда так считаете?! Жить с "тупишкой" сознательно? Извольте, но нет. Секса хочешь с молодой -нет проблем, это решается ,да и часто ли ему в 50 лет надо то? А вот смотреть на тупость ежечастно, да я готов был бы доплатить что бы избавиться от этого. Да и потом она наверное Пушкина не читала...О чем с ней трахаться?!
ну надоест она и выгонит. нашли проблему
пррраститутка
Не оскорбляйте! О ком вы написали хоть честно работают за фиксированную плату. А вот в нашем случае скорее всего "Рыжий" через лет 10 окажется совсем без ничего. Тут больше подходит слово "грабитель".
завидуйте молча товарищи
27.07.2020 13:22
- гость -
ну надоест она и выгонит. нашли проблему
Скорее он ей в свои 50.
А вы хотели что бы он бабкину чпокал ?
Скорее он ей в свои 50.
пока у него будут деньги, он ей не надоест, а наоборот запросто
Подумаешь. У меня дядька в 56 женился на 27 летней. Дочку родили
Нашёл, не значит, что женится. Может выгодно её будет использовать, капитализм, блин. А что, при нем главное, правильно, деньги , прибыль. А вы о любви, боже, какие у вас престарелые взгляды на жизнь!
смешон
она ему в дочери годится
мне еще нет 50, но это как я бы завела себе любовника -ровесника сыну
27.07.2020 14:33
- гость -
это не возбраняется, вот только Федоров Шаляпиных на всех не хватит
27.07.2020 14:33 - гость -
Я бы сказала - внука.
Мужская психология- думает он с ней вторую жизнь проживет, хотя, кто знает,может и хватит на несколько лет счастья, а там, смотришь простатит, проблемы с мужским здоровьем, а она то еще девочка, молодая, здоровая, хваткая (еще какая хваткая, судя по всему)