Роспотребнадзор Алтайского края разъяснил приоритет при тестировании на коронавирус

Замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 27 июля разъяснила приоритет обследования населения региона на коронавирус.
По ее словам, исследования проводятся в соответствии с санитарными правилами. При тестировании жителей края выделяется три приоритетных уровня:
- Первый – лица, прибывшие из-за рубежа с клиническими проявлениями COVID-19, контактные с больными, люди из домов-интернатов при респираторных симптомах и медработники при появлении симптоматики.
- Второй – жители Алтайского края старше 65 лет с проявлениями заболевания, работники медорганизаций без клинических признаков раз в неделю, сотрудники уголовно-исполнительной системы и стационарных соцорганизаций.
- Третий – дети, при регистрации в организованном коллективе трех и более случаев заболевания коронавирусом.
Как заявил в ходе брифинга глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, на сегодняшний день в Алтайском крае нет дефицита тест-систем и материалов, а в сутки проводится от 2,5 до 4,2 тысячи исследований.
Комментарии
Немножко не в тему: во Вьетнаме, где три месяца не регистрировались случаи заражения короновирусом, зарегистрировано 4 случая более агрессивной формы (из 4х заболевших двое уже на ИВЛ), Источник заражения не выявлен. Бесконечная какая-то песня.
Во Вьетнаме, кроме канаровируса, полным-полно всяких зараз.
В сутки проводится от 2,5 до 4,2 тысячи исследований.
Я так полагаю,что в последнее время увеличили количество проводимых тестов до 4,2 тысячи исследований????
Надо срочно во Вьетнам ехать, чтобы новейший канаровирус не пропустить.
27.07.2020 19:22
- гость -
Скажем дружно нафик нужно, потом же в противогазы оденут и химзащиту.