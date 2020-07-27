Алтайский министр рассказал, сколько денег уходит на лечение одного ковидного пациента

Стоимость лечения пациентов с коронавирусом зависит от степени тяжести заболевания. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 июля рассказал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
По его словам, если лечение проходит амбулаторно, то в среднем оно обходится в 14 тысяч рублей. При тяжелом течении болезни, когда пациент подключен к ИВЛ, сумма может достигать 180 тысяч и выше.
На данный момент коечный фонд в ковидных госпиталях заполнен на 68%. Там находятся пациенты с COVID-19 и люди с внебольничными пневмониями.
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае COVID-19 заразились 8665 человек. Скончались 196 пациентов, которым ранее диагностировали заболевание. В тяжелом состоянии находятся 107 пациентов, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
мм до 180 штук на кадлого больного тяжелого?
Так во тк чему весь этот сыр бор и фиктивные меры по остановке заболеваний.
По факту то затраты наверное и 500р не вылазят? Ждем новых миллионеров форбсе из Алтая?
если лечение проходит амбулаторно, то в среднем оно обходится в 14 тысяч рублей. При тяжелом течении болезни, когда пациент подключен к ИВЛ, сумма может достигать 180 тысяч и выше.
За день? За 2 недели? Или как?
за время лечения 14 дней, проставили левофлоксацин ( 10 кубов) и азитромицин( капельница
три раза в сутки по 10 кубов и 2 раза капельница.
++ амброксол копеечный,
вот и посчитаем давайте.
80 рублей амброксол
азитромицин и+левофлоксацин , максимум 1000 рублей
ну пусть 2000
питание , сами понимаете. вполне сьедобно , но
откуда 14000?????????????????
хорошо, еще плюсом анализы и КТ делали два раза.
что еще?
все.
27.07.2020 16:41
- гость -//////////////А зарплату персоналу не хотите включить в эти расчеты?)
27.07.2020 16:41
- гость -
ну посчитайте сами тогда, из чего складываются расходы на лечение
из одной ЗП сотрудников?
а что они такого делают ?
да , обход 2 раза в день,
да медперсонал , сестры пашут.
но не думаю, что им основной выхлоп достается..
А кто сказал только про врачей и медсестер? Там пищеблок, дворники, сантехники, и разумеется бухгалтера, экономисты. Плюс за воду, свет и т.п. В среднем страховая платит медучреждению за одного пациента в сутки 2300 рублей
27.07.2020 16:53
Санёк
еще раз прочитай
там 14 тыров при амбулаторном лечении
какие дворники, Уася?
вот и считай, 32200 за 2 недели, расходы 14 тыров.. хорошая маржа у попика
17-11, с такими познаниями в формировании себестоимости вам место в минфине. Там много бездарностей.
уникум, разницу видишь в стационарном лечении и амбулаторном?)))
ту чего курят комментаторы?
14 тыров это на свои же деньги пациенты лекарства покупают так то
а министр их типа из бюджета считает?
на что расход бюджета на амбулаторном лечении? поставим вопрос по другому.
27.07.2020 16:44
Санёк
А зачем, они разве зарплату не из бюджета получают? Работа больницы оплачена налогами.
А что платная медицина не дает покоя?
Чего расшумелись? Деньги скоро кончатся. Поступления резко сократились. Те деньги, что ещё остались, дожрут, и "усё, карачюн". Хе-хе.