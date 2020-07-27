В Алтайском крае продолжают вручать сотовые телефоны ветеранам войны

Депутаты и активисты "Единой России" вместе с активистами движения "Волонтеры Победы" продолжают вручать участникам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с безлимитной связью, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Проект проводится по инициативе ЕР, движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Минкомсвязи РФ в Алтайском крае в год 75-летия Победы. Цель – обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории России, мобильными телефонами и бесплатной сотовой связью.
Двойной подарок – мобильный телефон и инвалидную коляску – сделал секретарь Алтайского реготделения ЕР, председатель АКЗС Александр Романенко участнику ВОВ Виктору Климову.
"Отличительная особенность телефонов – здесь есть специальная кнопка, нажав которую ветераны могут оперативно вызвать необходимые службы помощи: скорую, пожарную или любые другие. Кроме того, для удобства ветеранов в телефонную книгу внесены номера закрепленного работника соцслужбы и волонтера. Ветераны могут в любое время позвонить им и сообщить о своей проблеме или просто пообщаться", – сообщил спикер регионального парламента.
По информации единороссов, на территории региона вручено свыше 100 мобильных телефонов, еще более 500 партийцы и волонтеры доставят в ближайшее время, соблюдая все меры предосторожности."Для безопасности пожилых людей мы приняли решение вручать подарки после стабилизации обстановки и поэтапно", – отметил руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Денис Голобородько. Депутат АКЗС вручил телефон фронтовой медсестре, почетному гражданину Барнаула Матрёне Андрейченко, которая в свои 96 лет известна далеко за пределами Алтая.
Комментарии
И побольше помпезности,побольше.
В Алтайском крае осталось 549 участников Великой Отечественной войны
Участников Великой Отечественной войны – 549 человек, из них 433 – мужчины и 116 – женщин. Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны – 102 года, а самой пожилой участнице – 100 лет. (с)
23.06.2019 БР
Количество ветеранов ВОВ годичной давности. Кто ещё присоседился ?
зачем они им?
Им не нужны. Вопрос цены единицы.
27.07.2020 16:19
- гость -
И побольше помпезности,побольше.
Сам-то бы лично хоть что-то доброго сделал