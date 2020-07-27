Россия заняла 20 место среди стран Европы по доступности бензина

"РИА Новости" опубликовали рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Первое место занял Люксембург.
В среднем, граждане государства на свою зарплату могут приобрести около 3,2 тысяч литров топлива. Это обусловлено высокими зарплатами и сравнительно низкими ценами на бензин.
Россия в этом списке заняла 20-ю строчку из 32. Среднестатистический россиянин на зарплату может позволить себе 924 литра 95-го.
Помимо Люксембурга, в первую пятерку попали Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания, а замыкают рейтинг Болгария, Румыния, Венгрия, Белоруссия и Украина. В последних странах местные жители могут позволить себе не более 700 литров топлива в месяц.
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