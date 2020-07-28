Бизнесменов Алтая приглашают на выставку "Мир детства – 2020" в Москву

Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей принять участие в международной выставке "Мир детства – 2020" и для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии. На выставке будут представлены игры и игрушки, детская мебель и спортивный инвентарь, товары для организации праздников и многое другое. Каждая компания сможет предложить свою продукцию широкой аудитории.
Участие в выставке "Мир детства – 2020" дает возможность установить новые деловые контакты, узнать о новинках на рынке, последних мировых и отечественных тенденциях, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта продукции.
Центр "Мой бизнес" берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.
Даты проведения: 22-25 сентября 2020 года.
Место проведения: Москва, ЦВК "Экспоцентр".
Количество участников ограничено. Регистрация открыта на сайте центра "Мой бизнес".
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
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