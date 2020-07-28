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Бизнесменов Алтая приглашают на выставку "Мир детства – 2020" в Москву

, ИА "Амител"
Мероприятие посвящено индустрии товаров для детей

Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей принять участие в международной выставке "Мир детства – 2020" и для презентации новинок и результативного делового общения в детской индустрии. На выставке будут представлены игры и игрушки, детская мебель и спортивный инвентарь, товары для организации праздников и многое другое. Каждая компания сможет предложить свою продукцию широкой аудитории.

Участие в выставке "Мир детства – 2020" дает возможность установить новые деловые контакты, узнать о новинках на рынке, последних мировых и отечественных тенденциях, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта продукции.

Центр "Мой бизнес" берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Даты проведения: 22-25 сентября 2020 года.

Место проведения: Москва, ЦВК "Экспоцентр". 

Количество участников ограничено. Регистрация открыта на сайте центра "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел. 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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