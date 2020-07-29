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На работу в Google. В Барнауле готовят программистов и дизайнеров мирового уровня

, ИА "Амител"
Компьютерная академия "ШАГ" запускает обучение в ноябре

В компьютерной академии "ШАГ" готовят программистов и дизайнеров. Обучение проводят независимо от возраста и базового образования – программу студенты осваивают с нуля. Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам. Выпускники академии "ШАГ" востребованы по всему миру.

Для тех, кто хочет получить профессиональное IT-образование, переквалифицироваться или же углубить свои знания, предусмотрены программы по трем направлениям:

Курсы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями. Главный принцип при подготовке и переквалификации студентов академии – максимум практики под руководством действующих специалистов.

В программу обучения входят авторизованные курсы от мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет студентам получить международные сертификаты еще в процессе обучения. По окончании каждому выдают диплом международного образца.

Выпускники "ШАГа" работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazone и многих других.

Занятия строятся в большей степени на практических задачах – 90% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы.

Преподаватели учебного заведения – профессионалы из IT-индустрии – передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Все студенты обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.

Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов всех возрастов в "ШАГ". Академия работает в 18 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

В компьютерной академии "ШАГ" учащиеся не просто получают образование мирового уровня – они становятся частью большого студенческого сообщества и могут, поступив на курс в одной стране, закончить его в другой. Интересно начать обучение в Барнауле, а выпуститься, к примеру, в Женеве или Сиэтле.

Каждый студент перед поступлением в академию обязательно проходит вступительное тестирование.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
тел: 8 (3852) 72-14-10

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.07.2020 08:18
месный

Гы-гы.... А ка де ми я... гы-гы-гы... походу тут главное взять бабла с лохов гы-гы-гы-гы...
В мировых компаниях ани патом работают - а-ха-ха-ха-ха..... Ну-ну.
А деваха на последней фотке - ну ничётак ваще.

29.07.2020 08:25
- гость -

Мясо, на последней фотке минимум 6 девах. С мыслью о которой ты сегодня будешь ночью сублимировать?

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