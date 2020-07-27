Гидрометцентр: последние пять дней июля будут самыми жаркими в году. Но не на Алтае

Последние пять дней июля станут самыми теплыми в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Причиной аномальной жары станет прогревание нижних слоев почвы. По словам ученого, к 20 июля подстилающая поверхность окончательно нагрелась, после чего солнечные лучи начали передавать энергию во внешние слои атмосферы и поднимать температуру воздуха.
Синоптик отметил, что самое теплое время года наступит как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август, из-за того что море замедляет процесс прогревания воздуха.
Судя по данным алтайского Гидрометцентра, в крае аномальной жары ждать пока не стоит. В ближайшие дни столбики термометров по региону не будут подниматься выше +28 градусов, а в Барнауле ожидается не более 25 градусов тепла.
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