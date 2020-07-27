Барнаульского ветерана-чернобыльца переселяют из аварийного дома в "развалюху"

Жильцов аварийного дома №50 по улице Тимуровская переселяют в здание маневренного фонда, которое по состоянию не сильно отличается от самого дома, сообщает "Гражданский патруль".
В старой, наполовину заброшенной двухэтажке уже посыпались стены, но там продолжают жить люди, в том числе ветеран-чернобылец Владимир Землянский. Несмотря на то, что в феврале от здания отвели газопровод, там находятся еще 10 семей, перевезти которых, по словам общественников, должны были еще в 2013 году.
После публикаций в СМИ жильцам предложили переехать в здание маневренного фонда — старое помещение больницы по адресу 1-я Западная, 44.
"Здесь уже разрушаются стены, в трещины можно свободно засунуть палец. При этом посмотреть на состояние квартир людям не позволяют, предлагая сразу подписать документы на вселение. Владимира Землянского, который подал в суд на администрацию, решили принудительно выселить через суд и заставить переехать в маневренный фонд", — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что других жильцов принудительно не выселяли.
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