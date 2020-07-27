Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился коронавирусом

Российский чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом. Об этом бывший спортсмен рассказал в своем Instagram.
"В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена", – написал Шипулин.
Тест на коронавирус показал положительный результат у всех, кроме его сына Димы. Сам биатлонист, дочь Мира и теща переносят болезнь в легкой форме, а жену Луизу госпитализировали.
Комментарии
Сегодня заразился, завтра разразится. Дело-то такое. До зимы ещё далеко, в общем.