Четырех человек удалось спасти во время рейдов на реках Барнаула

За минувшие выходные в Барнауле сотрудники МЧС смогли спасти четырех человек и выдали девять актов в отношении несовершеннолетних, которые купались без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Рейды по профилактике происшествий на водоемах Центрального, Октябрьского, Ленинского и Индустриального районов прошли 25 и 26 июля. В них участвовали сотрудники ГОЧС, МЧС, полицейские и члены дружины "Барнаульская". Разъяснительная работа проводилась не только на берегах водоемов, но и в садоводствах, расположенных неподалеку от них.
В ходе 13 проверок сотрудники служб спасли четырех человек. Один из них, будучи пьяным, оказался в реке Оби далеко от берега, а еще три человека остались без плавсредства и застряли на Невестинском острове. Кроме того, во время рейдов полицейские составили девять протоколов в отношении несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения взрослых, в том числе и на их родителей.
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