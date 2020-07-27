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Алтайские энергетики отремонтировали больше сетей, чем планировали

, ИА "Амител"
За полгода удалось достичь 105% выполнения работ
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайский филиал "Россети Сибирь" за полгода перевыполнил план летней ремонтной кампании на 105%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на реализацию работ направили почти 500 миллионов рублей. Как рассказали в организации, с момента старта программы энергетики отремонтировали более 4 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменили свыше 1200 опор и починили почти 800 подстанций.

Кроме того, электрики заменили около 15 тысяч изоляторов на линиях электропередачи, свыше 8 тысяч из которых – увеличенного диаметра для защиты линий от непогоды и птиц.

Также важным пунктом кампании стала расчистка трасс линий электропередачи. В 2020 году организация собирается зачистить 1700 гектаров просек, деревья на которых могут стать причиной разрыва на линиях во время непогоды.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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