Алтайские энергетики отремонтировали больше сетей, чем планировали

Алтайский филиал "Россети Сибирь" за полгода перевыполнил план летней ремонтной кампании на 105%, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на реализацию работ направили почти 500 миллионов рублей. Как рассказали в организации, с момента старта программы энергетики отремонтировали более 4 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменили свыше 1200 опор и починили почти 800 подстанций.
Кроме того, электрики заменили около 15 тысяч изоляторов на линиях электропередачи, свыше 8 тысяч из которых – увеличенного диаметра для защиты линий от непогоды и птиц.
Также важным пунктом кампании стала расчистка трасс линий электропередачи. В 2020 году организация собирается зачистить 1700 гектаров просек, деревья на которых могут стать причиной разрыва на линиях во время непогоды.
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