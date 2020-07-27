Глава СК РФ возбудил дело против алтайского арбитражного судьи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По предварительным данным, в 2010 году подозреваемый за принятие судебного акта о начале процедуры наблюдения в отношение одной компании, а также за общее покровительство потребовал от мужчины продать ему автомобиль по заниженной цене. Кроме того, с 2016 по 2017 год судья получил несколько взяток суммой от 500 тысяч до 2,5 млн рублей за вынесение нужных решений.
Расследованием занимается второй отдел особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, а оперативное сопровождение осуществляют сотрудники краевого УФСБ России.
Комментарии
А как остальные?
А где ФИО судьи? В отношении отельных лиц фамилии озвучиваются, в отношении других нет. Кто-нибудь логику может объяснить?