Сергей Шнуров снимет фильм о протестах в Хабаровске

Музыкант и главный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров снимет фильм о ситуации в Хабаровске. Он уже находится в городе и ведет работу.
"Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и съемочная группа находятся в Хабаровске. Мы хотим разобраться, что же на самом деле здесь происходит. Сергей взял интервью у Михаила Дегтярева, а также поговорил с жителями города, с оппозиционными выступающими – со всеми, кто пожелал высказаться", – цитирует ТАСС представителя канала.
Уточнятся, что интервью с Дегтяревым планируют выпустить в среду, а сам документальный фильм о протестах, предположительно, покажут в пятницу, 31 июля.
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