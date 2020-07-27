Такой день. Смертельная драка у Старого базара и двое сбитых детей

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 июля. Без коронавируса.
Одна из главных алтайских трасс перешла в федеральную собственность. Теперь деньги на ее содержание будут выделяться из федерального бюджета.
Драка с летальным исходом произошла на Старом базаре в Барнауле. Сначала очевидцы говорили, что затеяли ее две женщины, потом стало ясно, что там участвовали и мужчины, а продолжилась история тем, что один из участников драки скончался. За дело взялся Следственный комитет.
Водитель автобуса сбил ребенка, который ехал на самокате в Барнауле. Мальчик выехал на регулируемый пешеходный переход. От удара он получил травмы, но остался жив.
А вот в Белоярске пьяная женщина насмерть сбила шестилетнего ребенка. Она не справилась с управлением и зажала мальчика между машиной и столбом.
Депутат Алтайского Заксобрания Всеволод Кондратьев 26 июля заключен под стражу по решению Советского районного суда Новосибирска. Народного избранника обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника.
Стало известно, рабочие какой отрасли в Алтайском крае получают самые большие зарплаты. Прибыльнее остальных оказалась транспортная сфера.
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