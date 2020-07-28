В гостиницах Алтайского края впервые поселилось более 700 тысяч человек

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых во время аппаратного совещания в правительстве рассказал о том, что по итогам 2019 года число размещенных в гостиницах Алтайского края людей впервые превысило 700 тысяч. Об этом сообщает официальный сайт региона.
"Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения впервые превысила 700 тысяч человек. По итогам 2019 года она составила 727 тысяч с ростом 5,3% по отношению к 2018 году", – рассказал он.
Также, по его словам, в регионе увеличился объем оказания платных услуг, которые оказывают туристические организации. По итогам года он вырос до 5,156 млрд рублей, отметил Дешевых.
Комментарии
На дворе вторая половина 2020 года, а они смакуют результаты за 2019. Сколько гостиниц, кафе и столовых уже закрылось в 2020?