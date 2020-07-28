Экс-глава антидопинговой лаборатории призвал отстранить Россию от Олимпиады

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить российскую сборную от Олимпийских игр 2021 года в Токио. Об этом он заявил в интервью BBC.
"Россия должна быть полностью отстранена от Игр, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подделывали и подменяли допинг-пробы во время Игр 2014 года в Сочи, занимались и подделкой документации. Это последовательная умная фальсификация, которой они занимаются день за днем", – сказал специалист.
По его мнению, подделка результатов допинг-проб – мошенничество глобальных масштабов, которое показывает, "что Россия так ничему и не научилась".
В четверг, 30 июля, в свет выйдет автобиографическая книга Родченкова, а интервью было частью рекламы произведения.
Комментарии
Да и правильно. Играть с шулерами глупо.
Намухлевались на олимпиаде. А это всего лишь понты были. До чего же они дойдут на выборах когда дело коснётся тёплых мест и кармана?
Бывший глава призвал?
Он кто?
Никто.
Дожрались дури "чемпионы"
Главный мошенник и коррупционер призвал других мошенников и взяточников. Эта контора была создана для сбора денег, а отнюдь не для выявления допинга
Главный мошенник и коррупционер призвал других мошенников и взяточников. Эта контора была создана для сбора денег, а отнюдь не для выявления допинга
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Кругом враги, а мы в окопе - довольно распространённая позиция ура - патриотов гранёного стакана.
В январе 2015 г. из России уехали ,собственно,сам Г.Родченков и его заместитель Т.Соболевский.
Двое других Русадовцев скоропостижно скончались следом в Москве 14 февраля (Н.Камаев) и 3 марта (В.Синев) расцвете лет и сил.
Это раз.
Два
"Мы приносим извинения, что атлеты, которые попытались обмануть и нас, и весь мир, не были пойманы (на нарушениях) раньше. Мы очень извиняемся за это, потому что Россия взяла на себя обязательства по поддержанию высочайших стандартов в спорте, и противостоит всему, что несет угрозу олимпийским ценностям", - заявил Мутко.По его словам, "причины, по которым было приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) документально засвидетельствованы" и "выглядят вескими". Мутко подчеркнул, что "серьезные ошибки были допущены руководством Федерации вместе с атлетами и тренерами, которые нарушили антидопинговые правила и пренебрегли принципами честной игры". "Нам стыдно за них", - добавил министр.
* и только Filin ухает в своём неведенье...
Это вам не результаты выборов внутри страны подделывать. Не пройдут такие номера. Не надо пенять на то что они тоже употребляют. Они употребляют, просто у них чиновники работают, соблюдают принятый регламент, вовремя оформляют разрешения и обоснования. Кто вам не даёт? Лень и дремучая не компитентность, в общем виновата чиновничья рать. Спортсменам в этой ситуации остается только менять гражданство.