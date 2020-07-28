Во Вьетнаме заявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Власти Вьетнама объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса в стране. Об этом со ссылкой на официальный портал правительства страны пишет "Интерфакс".
"За прошедшие выходные у четырех жителей Дананга тесты показали положительные результаты на COVID-19. Это первые случаи в стране более чем за три месяца. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, им нужны аппараты ИВЛ", – говорится в заявлении.
Анализы заболевших показали, что они поражены новой формой коронавируса, которая более заразна и быстрее приводит пациентов к тяжелому состоянию.
Российский Роспотребнадзор заявил, что проверит информацию об агрессивном вирусе.
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И что? Если верить новостям, то в России выявили более сотни штаммов коронавируса. Понятно же, что какие-то из них менее опасны, какие-то более.