Житель Алтая изнасиловал пенсионерку в присутствии мужа-инвалида

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Горного Алтая, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.
"По версии следствия, в ночь с 17 на 18 июля 2020 года в селе Красносельск Чойского района Республики Алтай 40-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заведомо зная, что его 60-летняя односельчанка проживает с престарелым супругом, являющимся инвалидом по зрению, который самостоятельно передвигаться не может, вырвав дверной пробой, незаконно проник в жилище потерпевшей, после чего, применяя насилие, изнасиловал женщину", — уточнили в Следственном Комитете.
Подозреваемого задержали. По ходатайству правоохранителей его заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и ведут сбор доказательств вины подозреваемого.
Ранее amic.ru писал, что сбежавший из колонии-поселения зэк изнасиловал пенсионерку и заразил ее ВИЧ-инфекцией. Злоумышленника приговорили к пяти годам колонии строгого режима.
Комментарии
мда......животные. Ну и зачем нам генофонд этот? Биомусор же. Ну разрешите смертную казнь, сразу под это дело его нафиг...нечего это убожество кормить за наши налоги.