Спасатели восемь часов искали заблудившуюся пенсионерку в барнаульском лесу

Восемь часов ушло у спасателей на поиски потерявшейся 71-летней пенсионерки в лесу в районе Черницкого кладбища. Женщина сама позвонила по номеру 112 и назвала место по номеру на электроопоре, у которой она находилась, передает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
На момент приезда экстренных служб потерявшейся у обозначенного места уже не было. Специалисты обнаружили только следы, но их смывало дождем, что затрудняло работу кинологическим расчетам полиции.
Спустя восемь часов поиска женщину так найти и не удалось. Позже выяснилось, что она сама нашла дорогу из леса и уже находится у сестры.
Комментарии
Женщина сама позвонила по номеру 112 и назвала место по номеру на электроопоре, у которой она находилась
Грамотно. Только почему там не ждала, долго ехали?
Как можно заблудится в нашем бору? Он же весь насквозь просвечивает.
Ходила, ходила, устала, подошла к электропоре, вызвала МЧС
кинологическим расчетам полиции
Технологии прошлого века. У буржуев в таких ситуациях давно используют дроны с тепловизорами. В то время как наши покупают дубинки, водомёты и щиты.
Там дорог куча и выходят они на перпендикулярные ленточному бору просеки. Там достаточно сложно заблудиться. И народу обычно стада, как она никого не встретила, непонятно.
А еще раз позвонить 112 у этой пенсионерки ума не хватило?! Что за народ... лишь бы мне хорошо было.
и что их тянет в лес? не можешь уже ориентироваться не напрягай народ
и что их тянет в лес?
Грибы и ягоды.
палкой по горбу погладить или счет за госуслуги выставить
Ну камушки раскидывает пусть по дороге, или веревку привяжет, реально столько людей ее искали.
сидела бы на могилках
Нужно делать скидку на возраст. У некоторых пожилых людей мышление уже своеобразное к этому времени. Вчера пожилая женщина из соседнего подъезда дважды вызывала меня дверным звонком на лестничную клетку и требовала, чтобы я пустил её в соседнюю. Кое-как удалось у неё выяснить, что она подъездом ошиблась.
ДЕМЕНЦИЯ!!! , сейчас захожу на почту, стоит дед в дверях нараскоряку, говорит:
- я тут стою и вас не пущу!!
-???? в смысле??
-я пришел за проездным и моя очередь!!
- да за ради Бога, только мне в другое окно, мне заказное письмо надо получить!
-да?
-Да!
еще вопрос- зачем деду проездной в пандемию ковида?
Терпимей надо быть к старикам и пожилым, все там будем
если терпимее то и на вызовы не ездить