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Новости

Спасатели восемь часов искали заблудившуюся пенсионерку в барнаульском лесу

, ИА "Амител"
Женщина сама нашла дорогу
Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю

Восемь часов ушло у спасателей на поиски потерявшейся 71-летней пенсионерки в лесу в районе Черницкого кладбища. Женщина сама позвонила по номеру 112 и назвала место по номеру на электроопоре, у которой она находилась, передает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

На момент приезда экстренных служб потерявшейся у обозначенного места уже не было. Специалисты обнаружили только следы, но их смывало дождем, что затрудняло работу кинологическим расчетам полиции.

Спустя восемь часов поиска женщину так найти и не удалось. Позже выяснилось, что она сама нашла дорогу из леса и уже находится у сестры.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.07.2020 09:30
гость

Женщина сама позвонила по номеру 112 и назвала место по номеру на электроопоре, у которой она находилась

Грамотно. Только почему там не ждала, долго ехали?

28.07.2020 09:30
- гость -

Как можно заблудится в нашем бору? Он же весь насквозь просвечивает.

28.07.2020 09:31
гость

Ходила, ходила, устала, подошла к электропоре, вызвала МЧС

28.07.2020 09:34
- гость -

кинологическим расчетам полиции

Технологии прошлого века. У буржуев в таких ситуациях давно используют дроны с тепловизорами. В то время как наши покупают дубинки, водомёты и щиты.

28.07.2020 09:39
- гость -

Там дорог куча и выходят они на перпендикулярные ленточному бору просеки. Там достаточно сложно заблудиться. И народу обычно стада, как она никого не встретила, непонятно.

28.07.2020 09:48
- гость -

А еще раз позвонить 112 у этой пенсионерки ума не хватило?! Что за народ... лишь бы мне хорошо было.

28.07.2020 09:49
- гость -

и что их тянет в лес? не можешь уже ориентироваться не напрягай народ

28.07.2020 09:54
- гость -

и что их тянет в лес?

Грибы и ягоды.

28.07.2020 10:07
- гость -

палкой по горбу погладить или счет за госуслуги выставить

28.07.2020 10:20
- гость -

Ну камушки раскидывает пусть по дороге, или веревку привяжет, реально столько людей ее искали.

28.07.2020 10:32
- гость -

сидела бы на могилках

28.07.2020 10:42
Guest

Нужно делать скидку на возраст. У некоторых пожилых людей мышление уже своеобразное к этому времени. Вчера пожилая женщина из соседнего подъезда дважды вызывала меня дверным звонком на лестничную клетку и требовала, чтобы я пустил её в соседнюю. Кое-как удалось у неё выяснить, что она подъездом ошиблась.

28.07.2020 10:49
- гость -

ДЕМЕНЦИЯ!!! , сейчас захожу на почту, стоит дед в дверях нараскоряку, говорит:
- я тут стою и вас не пущу!!
-???? в смысле??
-я пришел за проездным и моя очередь!!
- да за ради Бога, только мне в другое окно, мне заказное письмо надо получить!
-да?
-Да!

еще вопрос- зачем деду проездной в пандемию ковида?

28.07.2020 10:59
гость

Терпимей надо быть к старикам и пожилым, все там будем

28.07.2020 11:11
- гость -

если терпимее то и на вызовы не ездить

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