140-летнее здание выставили на торги в Алтайском крае

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
В Бийске местные власти намерены продать комплекс нежилых зданий, которые находятся в муниципальной собственности. Согласно сведениям сайта torgi.gov.ru, недвижимость находится по адресу: на ул. Мухачева, 85 / пр. Кирова, 21а.
В комплекс входят три здания и земельный участок. Первый объект занимает площадь 890 кв. м. Он построен в 1898 году, второй (82,3 кв. м) возвели в 1970-м, а третий (818 кв. м) – в 1879-м. Все строения выполнены из кирпича, состояние оценивается как удовлетворительное, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения отключены.
Участок площадью 2,6 тыс. кв. м относится к землям населенных пунктов. Его можно использовать под объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания. При этом, несмотря на возраст, здания не относятся к памятникам истории и культуры.
Общая стоимость лота – около 5 млн рублей. Ранее власти уже выставляли комплекс на торги дважды, однако покупатель так и не нашелся. Прием заявок продлится до 17 августа. Аукцион состоится 19 августа, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
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А может не придется