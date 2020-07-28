Алтайский кузнец создаст награды для премии "Главные женщины 2020"

Жительница Белокурихи Анна Билецкая создаст награды для российской премии "Главные женщины 2020", которую вручают занятым в бизнесе представительницам прекрасной половины человечества.
"Нам было важно, чтобы награда олицетворяла посыл премии, поэтому ее создание мы доверили единственной в Сибири женщине-кузнецу, Анне Билецкой, – рассказали организаторы премии в Instagram. – А главные подарки двум победительницам премии – скульптуры "Вдохновение" – будут также созданы Анной".
Символом премии выбрали розу. Ее из металла создаст Билецкая. Кузнецу предстоит ударно потрудиться: главный символ премии будет не в единственном экземпляре, а для каждой из победительниц.
Стоит отметить, что церемония награждения запланирована на 11 октября 2020 года. Ей будут предшествовать мастер-классы и выступления.
Комментарии
молодец она, конечно...