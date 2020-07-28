Потенциально опасный астероид приближается к Земле

К Земле приближается крупный астероид 2009 PQ1. Его размеры сопоставимы с футбольным полем – от 84 до 190 метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на подразделение НАСА.
2009 PQ1 считают потенциально опасным из-за того, что его траектория пересекает орбиту Земли. Но серьезной угрозы для планеты он не представляет. Дело в том, что ученые считают потенциально опасными все небесные тела, которые находятся в пределах 7 млн километров от планеты.
По оценкам NASA, астероид благополучно пролетит мимо Земли. В точке максимального сближения он будет в семь раз дальше, чем Луна. Это произойдет 5 августа. Следующее пересечение орбиты траекторией этого астероида, по расчетам ученых, должно произойти в 2037 году.
Комментарии
> Но серьезной угрозы для планеты он не представляет
((
28.07.2020 10:08
Евгений
Так надо наоборот радоваться
2020, может хватит уже? Т_Т можно нам немного спокойствия в этом году??? О_о